Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп указал вывести почти всех военнослужащих Соединенных Штатов из Сомали к концу 2020 года, сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, Трамп приказал перебросить войска из Сомали в соседние государства. При этом отмечается, что Соединенные Штаты не намерены сокращать свое военное присутствие в Африке. Поэтому Вашингтон продолжит оказывать помощь союзникам в борьбе с терроризмом, в том числе и в Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Сомали с необъявленным визитом прибыл временный глава Пентагона Кристофер Миллер. Он провел встречу с американскими военнослужащими, находящимися в этой стране, и поздравил их с Днем благодарения.

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