Приштина, , 08:40 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 4 декабря по предложению министерства обороны Косово наградила военной президентской медалью бывшего командующего миротворческой миссией НАТО в Косово КФОР Микеле Риси.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медаль от лица Риси принял командующий КФОР Франко Федеричи.

«Президентская военная медаль Косово — это государственная награда Косово, которая выдается иностранным военнослужащим, внесшим вклад в оборону Косово», — поясняют албанские журналисты.

На церемонии награждения присутствовали министр обороны Косово Антон Чуни и глава Сил безопасности Косово Рахман Рама.

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