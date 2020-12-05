Приштина, 5 декабря 2020, 08:40 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 4 декабря по предложению министерства обороны Косово наградила военной президентской медалью бывшего командующего миротворческой миссией НАТО в Косово КФОР Микеле Риси.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медаль от лица Риси принял командующий КФОР Франко Федеричи.
«Президентская военная медаль Косово — это государственная награда Косово, которая выдается иностранным военнослужащим, внесшим вклад в оборону Косово», — поясняют албанские журналисты.
На церемонии награждения присутствовали министр обороны Косово Антон Чуни и глава Сил безопасности Косово Рахман Рама.
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