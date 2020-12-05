Москва, , 00:17 — REGNUM Назначение Анатолия Чубайса специальным представителем президента России по связям с международными организациям для достижения устойчивого развития лишь называет вещи своими именами — Чубайс часть этого лобби, отмечает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Напомним, что 2 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано, которое до этого 12 лет возглавлял Чубайс.

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4 декабря глава государства подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. При этом в Кремле подчеркнули, что Чубайс не будет государственным служащим и не будет являться сотрудником администрации президента.

Колеров подчеркивает, что решение не включать Чубайса в состав администрации президента и не делать его госслужащим лишний раз подтверждает — бывший глава Роснано — часть лобби так называемого устойчивого развития. При это назначение Чубайса не означает, что он будет лоббировать интересы России в теме устойчивого развития, отметил главный редактор ИА REGNUM.

«Это не иностранный агент, это контрольная закупка», — пояснил Колеров.

Лучше всего к этой ситуации подходит цитата из фильма «Берегись автомобиля», когда следователь исполнении Михаила Ефремова говорит о главном герое в исполнении Иннокентия Смоктуновского: «Это нога — у кого надо нога», считает Колеров.