Брюссель, , 23:53 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут личные переговоры по торговому соглашению после Brexit, 4 декабря передает Sky News.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил, что переговоры между Джонсоном и фон дер Ляйен состоятся уже 5 декабря. Это также подтвердил представитель Великобритании Дэвид Фрост.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря представитель Евросоюза объявил, что недельный раунд переговоров по торговому соглашению в Лондоне не привел к результату.

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