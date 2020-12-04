Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Компартия Китая ведет кампанию «принуждения и запугивания» на территории Соединенных Штатов, 4 декабря сообщает агентство Reuters.

Помпео заявил, что некоторые представители Китая уличены в «использовании или угрозе физического насилия, краже и разглашении частной информации, шпионаже, саботаже или злонамеренном вмешательстве во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или деловую активность».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Госдепартамент США объявил о запрете на въезд для ряда чиновников Китая. Известно, что санкции коснулись Рабочего отдела Единого фронта Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Читайте также: Помпео объявил о запретах на въезд для ряда чиновников Китая