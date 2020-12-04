Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Конгресс США предписал Агентству по противоракетной обороне Пентагона разработать план развертывания на территории страны 20 дополнительных перехватчиков баллистических ракет, чтобы к 2026 году довести их количество до 64 единиц.

Об этом сообщается в проекте согласованного военного бюджета на 2021 финансовый год.

«К 2026 году должно быть дополнительно развернуто 20 ракет-перехватчиков», — указано в тексте документа.

Кроме того, Агентство Пентагона по ПРО в 30-дневный срок должно «представить программу по разработке промежуточного варианта кинетических ракет-перехватчиков наземного базирования… для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года была прекращена предыдущая программа Агентства по ПРО по созданию модернизированного варианта кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV). Причиной стали слабые результаты, показанных на испытаниях.

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