Вашингтон, 4 декабря 2020, 23:30 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении запретов на въезд для ряда чиновников Китая, 4 декабря сообщает агентство Reuters.
Имена чиновников не называются, однако раскрывается, что санкции коснулись Рабочего отдела Единого фронта Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
Согласно заявлению госсекретаря, китайские официальные лица «запугивают представителей академических кругов, предприятий, групп гражданского общества и китайской диаспоры, в том числе представителей этнических и религиозных меньшинств».
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