Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM Международное сообщество должно признать провал плана мирного урегулирования в Западной Сахаре и невыполнение обещаний о проведении референдума по самоопределению в регионе. Об этом заявил постоянный представитель председательствующей в Совете Безопасности ООН в декабре Южно-Африканской Республики Джери Мэттьюс Матжила.

«Мы все должны признать, что разочаровали сахарский народ и затянули с реализацией его права на самоопределение», — приводит слова южно-африканского дипломата Sahara Press Service.

Матжила указал на бездействие Миссии ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая была учреждена ещё в 1991 году и до сих пор не смогла выполнить своей главной задачи. Он также отметил роль ряда отдельных государств в сохранении де-факто марокканского оккупационного режима на части территории Западной Сахары.

Постоянный представитель ЮАР при ООН выразил надежду, что Всемирная организация всё же «выполнит своё забытое обещание сахарцам» и обеспечит организацию референдума, на котором граждане смогут сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

Напомним, действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилось в середине ноября после вторжения марокканских войск в демилитаризованную зону.

13 ноября власти Западной Сахары приняли решение об эвакуации гражданского населения из данного региона, а на следующий день генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ, которым объявил, что Западная Сахара находится в состоянии войны с Марокко.