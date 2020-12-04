Кишинёв, , 23:25 — REGNUM «Силового варианта» в Приднестровье не будет, заявил 4 декабря действующий президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя угрозы избранного президента Молдавии Майи Санду добиться роспуска парламента, ограничивающего её власть, и добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья, Додон сказал:

«Пойти по силовому варианту у неё возможности нет. Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова».

Он добавил, что его сторонники будут «защищать тот мир, который у нас сейчас есть». Если понадобится, они так же организуют протесты. А переговоры с Приднестровьем будут продолжены парламентом и правительством Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду, поддерживаемая Западом, заявила, что будет добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья, рассчитывая на то, что Молдавию примут в НАТО.

Она призвала устроить 7 декабря протесты в Кишинёве, так как молдавский парламент принял ряд пророссийских решений.

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