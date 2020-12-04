Кишинёв, 4 декабря 2020, 23:25 — REGNUM «Силового варианта» в Приднестровье не будет, заявил 4 декабря действующий президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Россия-24».
Комментируя угрозы избранного президента Молдавии Майи Санду добиться роспуска парламента, ограничивающего её власть, и добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья, Додон сказал:
Он добавил, что его сторонники будут «защищать тот мир, который у нас сейчас есть». Если понадобится, они так же организуют протесты. А переговоры с Приднестровьем будут продолжены парламентом и правительством Молдавии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду, поддерживаемая Западом, заявила, что будет добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья, рассчитывая на то, что Молдавию примут в НАТО.
Она призвала устроить 7 декабря протесты в Кишинёве, так как молдавский парламент принял ряд пророссийских решений.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ посоветовал генсеку НАТО оставить в покое тему Приднестровья