Москва, , 22:59 — REGNUM Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс интересной и значимой для страны должность специального представителя президента России по связям с международными организациями. Об этом он написал 4 декабря на своей странице в Facebook.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — отметил Чубайс.

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Напомним, ранее сегодня президент Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями.

Чуть позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что экс-глава «Роснано» не станет при этом государственным служащим или штатным сотрудником администрации президента.

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