5 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Челябинск, , 10:12 — REGNUM Памятник И. В. Сталину в городе Куса (Челябинская область) пока останется на месте установки, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Памятник И.В. Сталину в городе Куса (Челябинская область) Станислав Стафеев © Красная Весна

Как рассказал восстановивший монумент Станислав Стафеев, житель Кусы, скульптор, активист движения «Суть времени», пока памятник будет находиться рядом с мастерской, где он был восстановлен — возле дома 75-б по улице Герцена.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли памятник перенесён с частной территории в центр Кусы, скульптор пояснил, что пока монумент решено оставить на месте установки. Он напомнил, что активисты «Сути времени» собирали подписи под обращением к городским властям, в котором просят предоставить памятнику почётное место в центре города.

Голос кусинцев потребовался, поскольку активисты «Сути времени» посчитали, что памятник Сталину не должен стоять на частной территории, и его надо передать под защиту городских властей.

Стафеев «Мы собирали подписи за перенос памятника в центр города. Люди подписывали и подписывают. Но при этом они комментируют ситуацию. Практический каждый, кто проживает в Кусе, говорил о том, что не нужно его отдавать в ведение властям, потому что это чревато тем, что памятника в итоге не станет. И приводят в пример памятник Ленину».

Памятник В. И. Ленину в городе Куса Станислав Стафеев © Красная Весна

Памятник В. И. Ленину в городе Куса Станислав Стафеев © Красная Весна

Скульптор рассказал, что памятник Ленину находится в плачевном состоянии, которое значительно ухудшилось за последние два года.

Стафеев «Все сварные швы расходятся, то есть их прямо видно. Постамент под ним разрушается. Такое ощущение, что власти просто ждут, когда он рухнет. Ничего вообще не делают».

Место, на котором установлен памятник Сталину, проезжее. Многие из тех, кто проезжает мимо, останавливается. Люди фотографируются, кто-то потом возвращается с цветами. По словам активиста, подобные ситуации происходят постоянно.

Стафеев «Видно, что люди подъехали, потом развернулись, то есть не то, что они мимоходом, а именно специально подъезжают. Или фотографируются».

В связи с этим принято решение временно оставить памятник на прежнем месте.

Стафеев «Поэтому как минимум год он тут постоит. А там будем думать, решать. За ним будут присматривать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Сталину в Кусе, обломки которого Стафеев поднял со дна высохшего пруда в 2018 году, был восстановлен силами движения «Суть времени». Торжественное открытие монумента состоялось 6 сентября 2020 г.

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