Донецк, , 22:42 — REGNUM Украинские каратели усилили обстрелы в Донбассе, поставив заявленное перемирие под угрозу срыва, заявила 4 декабря полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По её данным, нарушен не только режим перемирия, но и договоренности об отводе вооружений калибром свыше 100 мм.

«На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация — Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения», — цитирует слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

«В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла», — подчеркнула Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля было объявлено о вступлении в силу дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе. Был введен полный запрет на ведение огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Было запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников у линии соприкосновения.

Такой режим должен был действовать до полного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, власти Украины с апреля 2014 года проводят карательную военную операцию против ЛНР и ДНР, которые не признали нацистский госпереворот на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибло не менее 15 тыс. человек.

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