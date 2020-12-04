Париж, , 22:39 — REGNUM Во Франции профсоюзы журналистов и организации, защищающие права человека, сообщили об организации более 80 протестных акций против закона о глобальной безопасности, в субботу, 5 декабря, передает Le Figaro.

Организации, выступающие за отмену статей 21, 22 и 24 закона, предполагающих наказание до 2 лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, объявили о проведении манифестаций в Париже, Страсбурге, Реймсе, Лилле, Монпелье, Лионе, Гренобле и других крупных городах Франции.

Демонстрация в Париже начнется в 14 часов по местному времени на север-востоке столицы и завершится на площади Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто"распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы"причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

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