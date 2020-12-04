Киев, , 22:26 — REGNUM Российская сторона не представила доказательств нарушения границы и информации о погибшем нарушителе, заявлено 4 декабря на официальном сайте госпогранслужбы Украины.

Речь идёт об инциденте, в ходе которого трое неизвестных в ночь на 4 декабря пытались нарушить границу России и открыли огонь по российским пограничникам. Напомним, один из них был убит, еще двое сбежали на украинскую сторону.

«На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, зафиксировано не было. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников. Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц с Украины», — указано в сообщении на сайте украинской погранслужбы.

Кроме того, пограничники Украины заявили, что российская сторона не предоставила информации о погибшем в перестрелке и использованном им оружии.

Также украинские пограничники утверждают, что никакой перестрелки рядом с границей они не зафиксировали.

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