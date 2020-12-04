Тур, Франция, , 22:19 — REGNUM Похороны бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена пройдут в субботу, 5 декабря, в резиденции политика в департаменте Луар и Шер. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает France Info.

В соответствии с завещанием, составленным бывшим президентом, похороны пройдут в присутствии исключительно членов семьи. Всего около 30 человек смогут попрощаться с Жискар д'Эстеном. Публичное мероприятие, посвященное памяти бывшего лидера Пятой Республики, состоится на следующей неделе в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в возрасте 94-х лет скончался бывший президент ФранцииЖискар д'Эстен, занимавший высший должностной пост в стране с 1974 по 1981 годы.

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