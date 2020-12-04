Париж, , 22:16 — REGNUM Нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, проголосовала за принятие законопроекта об усыновлении детей неженатыми, но проживающими совместно парами. Теперь документ должна рассмотреть верхняя палата — Сенат.

Как сообщает France Info, в пятницу, 4 декабря, Национальное собрание одобрило законопроект, предложенный фракцией партии «Вперед, Республика!» и позволяющий гетеросексуальным парам, проживающим совместно, и гомосексуальным парам, заключившим гражданский договор солидарности (ПАКС), но не вступившим брак, усыновлять детей.

Государственный секретарь Франции по делам семьи Адриен Таке напомнил, что на данный момент единственной возможностью для неженатых пар усыновить ребенка является усыновление одним из партнеров.

«Укрепляя отношения внутри пары, мы способствуем соблюдению прав ребенка», — добавил Таке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Комитет ООН по правам ребенка опубликовал доклад, в котором возложил на Францию ответственность за детей граждан Франции, удерживаемых джихадистами в Сирии, и обвинил Париж в том, что он не предпринимает достаточно мер, чтобы защитить детей от такой опасности.

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