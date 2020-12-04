Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Объём экспорта оружия Соединённых Штатов увеличился за год на 2,8%, сообщает 4 декабря Госдеп.

За 2020 финансовый год Штатами было продано за рубеж оружия и военной техники на сумму $175,08 млрд.

По межправительственным соглашениям было продано оружия и военной техники на сумму $54 млрд, то есть на три миллиарда больше, чем годом ранее. Больше всего американцы продали оружия в Японию, Марокко, Израиль, Сингапур, Египет, Францию, Индонезию.

Также отмечается, что за этот же период прямые коммерческие поставки оружия составили $124,3 млрд (в 2019 г. — $114,7 млрд). Здесь основными клиентами США стали Австралия, Италия, Канада, Япония.

Напомним, в 2019 финансовом году объём экспорта американского оружия и военной техники составил $170,09 млрд.

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