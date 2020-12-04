Париж, , 21:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие» и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой проблемой.

Полиция Франции Randy Colas

В ходе своего интервью онлайн-медиа Brut в пятницу, 4 декабря, отложенного на сутки из-за кончины бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, Макрон обратил внимание на такой «нюанс», как «то, что не существует единого понимания природы насилия».

«Мне не сложно в который раз повторить термин «полицейское насилие», но я должен его деконструировать», — заявил президент страны, видимо, вспомнив о своем образовании философа.

Эммануэль Макрон «Этот термин стал слоганом для людей, которые имеют некие политические цели. Но существуют полицейские, которые действительно осуществляют насильственные действия, и их нужно наказывать».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

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