Сараево, , 21:45 — REGNUM В управлении связи посольства США в Боснии и Герцеговине 4 декабря прокомментировали заявление российского дипломата, сделанное 2 декабря на сессии совета по осуществлению мира в Боснии и Герцеговине.

На той сессии Россия выступила против коммюнике, согласно которому энтитеты не имеют права выходить из состава Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Ни Дейтонское соглашение, ни конституция Боснии и Герцеговины не дают права какому-либо энтитету отделиться», — отметили в посольстве США.

Представители американского посольства указали, что любое действие, предпринятое с целью разложения Боснии и Герцеговины, было бы нарушением Дейтонского соглашения. По их мнению, существование какого-либо энтитета полностью зависит от целостности Боснии и Герцеговины.