Пекин, , 21:12 — REGNUM В связи с кончиной бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил телеграмму со словами соболезнования в адрес действующего французского президента Эммануэля Макрона. Об этом 4 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что китайский лидер выразил глубокую скорбь и принес искренние соболезнования от имени правительства и народа Китая.

Отметив высокий авторитет покойного президента, Си Цзиньпин подчеркнул его особый вклад в дело европейской интеграции, а также в продвижение дружественных обменов и сотрудничества между Китаем и Францией. Благодаря его участию двусторонние отношения получили динамичное развитие. В Китае, по словам лидера, глубоко ценят отношения с Францией и готовы к дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Францией, а также с Европейским союзом.