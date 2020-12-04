Нью-Йорк, США, 4 декабря 2020, 21:03 — REGNUM К возобновлению переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 4 декабря его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
По словам Генсека ООН, Организация Объединённых наций готова удовлетворить гуманитарные нужды во всех тех районах, что пострадали от недавних военных действий. Для этого Армении и Азербайджану требуется запросить помощи у ООН.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе продолжалась с 27 сентября по 10 ноября 2020 г. Обе стороны понесли большие потери. Война закончилась подписанием сторонами конфликта и Россией заявления о прекращении боевых действий.
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