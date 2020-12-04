Мадрид, , 20:57 — REGNUM Под эгидой Совета Безопасности ООН проходит совещание высокого уровня по вопросам сотрудничества между этой международной организацией и Африканским союзом (АС). Как сообщает 4 декабря Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, в переговорах, проходящих по видеосвязи, участвует специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, глава МИД Китая Ван И.

Следует отметить, что мероприятие проходит на фоне очередной Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Мадриде, в ходе которого обсуждаются вопросы, связанные с перспективами адаптации Африканского континента к климатическим изменениям, на которые, по обнародованной информации, африканским странам потребуется около 50 млрд долларов.