Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Ущерб «суверенитету Европы» наносит «Северный поток — 2», написал 4 декабря американский министр энергетики Дэн Бруйетт в Twitter.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Бруйетт «Трубопровод «Северный поток — 2» наносит ущерб безопасности и суверенитету Европы и укрепляет доминирующее положение России на рынках природного газа Европы».

Это заявление сделано на фоне утверждения американскими законодателями оборонного бюджета на 2021 г., который включает расширение санкций в отношении «Северного потока-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палата представителей и Сенат США ужесточили санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В оборонный бюджет внесены соответствующие поправки.

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