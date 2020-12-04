Вашингтон, 4 декабря 2020, 20:51 — REGNUM Ущерб «суверенитету Европы» наносит «Северный поток — 2», написал 4 декабря американский министр энергетики Дэн Бруйетт в Twitter.
Это заявление сделано на фоне утверждения американскими законодателями оборонного бюджета на 2021 г., который включает расширение санкций в отношении «Северного потока-2».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палата представителей и Сенат США ужесточили санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В оборонный бюджет внесены соответствующие поправки.
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