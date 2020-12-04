Москва, , 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями, сообщает 4 декабря пресс-служба Кремля.

Анатолий Чубайс Дарья Драй © ИА REGNUM

В тексте говорится, что такое решение принято «для достижения целей устойчивого развития».

«Президент России… подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря правительство РФ утвердило директиву о необходимости избрания нового главы «Роснано» вместо Анатолия Чубайса, занимавшего эту должность с 2008 года.

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