* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Соединённые Штаты дали понять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что тот уровень насилия, который те поддерживают в Афганистане, неприемлем, сообщил 4 декабря журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых он неоднократно участвовал, американский госсекретарь сказал, что было нелегко говорить с этими людьми.

Помпео «Однако я ясно дал понять каждому, что насилие на этом уровне не может сохраняться, пока идут переговоры. Это не сработает. Поэтому мы попросили всех их остыть и прекратить свои действия».

Он оценил теперешнюю ситуацию с уровнем насилия в Афганистане как неприемлемую. Чтобы о чём-то продолжать договариваться, террористы должны сбавить обороты. Тем не менее Помпео выразил оптимизм и надежду на успех дипломатического метода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель американского руководства — сократить до минимума присутствие контингента в Афганистане. Заинтересовать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом удалось, как кажется Вашингтону, на переговорах 29 февраля 2020 г. в столице Катара.

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