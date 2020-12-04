Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Иран подаёт сигналы, свидетельствующие о том, что США удалась их политика «максимального давления», сообщил 4 декабря журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам главы Госдепа, Тегеран «отчаянно сигнализирует о своей готовности вернуться за стол переговоров, чтобы добиться снятия санкций».

Отметим, что это заявление Помпео противоречит официальной позиции Тегерана, который осуждает американскую политику «максимального давления» и называет её провальной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский президент Хасан Рухани накануне, 3 декабря, заявил, что если Вашингтон пойдёт на отмену санкций и если при этом свои обязательства по так называемой ядерной сделке будет соблюдать и «евротройка», Тегеран тоже готов вернуться к своим обязательствам.

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