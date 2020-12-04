Москва, , 20:12 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму соглашение с Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания Международного инвестиционного банка на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Соглашение подготовлено в рамках реализации решения совета управляющих МИБ о переносе штаб-квартиры Банка из Москвы в Будапешт (Венгрия) и об открытии его полнофункционального отделения на территории Российской Федерации для содействия эффективному осуществлению деятельности банка и обеспечения благоприятных условий для деятельности его отделений и представительств в Российской Федерации.

Финансирование основной деятельности отделений и представительств банка в Российской Федерации будет осуществляться за счет средств МИБ.

Членами МИБ являются: Российская Федерация, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия. Российская Федерация является крупнейшим акционером банка с долей в оплаченной части уставного капитала на 1 мая 2020 г. в 170,665 млн. евро или 46,09%.