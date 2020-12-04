Москва, , 19:57 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению поддержал поправку, которой убирается ограничение в три месяца для экс-президента, желающего стать пожизненным членом Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Согласно редакции принятого в первом чтении законопроекта, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Таким образом, в частности, Дмитрий Медведев сможет стать пожизненным сенатором в любой момент, когда сочтет нужным. То же касается и автора законопроекта Владимира Путина в случае решения отказаться от поста главы государства.

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