Подгорица, , 19:51 — REGNUM Состав 42-го правительства Черногории утверждён парламентом, сообщили 4 декабря в его пресс-службе.

Комментируя это событие, черногорский премьер-министр Здравко Кривокапич пообещал, что его правительство будет «мало говорить и много работать», будет слышать голос народа, понимать его нужды.

Он заверил, что те, кто голосовал за перемены, не будут разочарованы новым курсом правительства, хотя ситуация, в которой оно пришло к власти, сложная — относительно финансов, функционирования госаппарата, экономического положения в республике в целом и доверия народа к власти.

Напомним, парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа. 30 мест в парламенте досталось Демократической партии социалистов Черногории.

27 мест получил оппозиционный блок «За будущее Черногории», десять — блок «Мир — наша нация», четыре — блок «Черное на белое», три — партия «Социал-демократы Черногории», три — партия Бошняцкая партия Черногории и ещё три — Социал-демократическая партия Черногории.

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