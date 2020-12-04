Париж, , 19:52 — REGNUM Менее чем за месяц до окончания переговоров о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании после выхода последней из организации, МИД Франции предупредил, что «не исключает применения вето» в случае, если финальная сделка по Brexit не устроит официальный Париж.

В своем интервью на телеканале Europe 1 в пятницу, 4 декабря, заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что «Франция, как и остальные партнеры, имеет право вето, и мы воспользуемся им, если наша оценка соглашения нас не утроит. Мы обязаны это сделать ради работников нашей рыболовной отрасли и других секторов экономики».

Клеман Бон «Но я все-таки хочу верить, что соглашение будет хорошим. Чтобы получить хорошую сделку, нужно быть искренними. Мы всегда вели прозрачную политику. Британские власти делали это в меньшей степени, как нам кажется».

Напомним, что при отсутствии соглашения о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом до финальной даты переговоров, намеченной на 1 января 2021 года, торговля между ними после Brexit будет регулироваться только правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает ИА REGNUM, 1 декабря Франция призвала Великобританию вести«настоящие» переговоры об отношениях между Лондоном и Евросоюзом после выхода Соединенного Королевства из организации.

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