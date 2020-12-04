Москва, , 19:10 — REGNUM Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, через которое можно задать свой вопрос, начало работать в тестовом режиме, сообщил 4 декабря журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это тест. Заработает в это воскресенье», — цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

Напомним, приложение «Москва-Путину» появилось в интернет-сети, оно доступно для скачивания.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговая пресс-конференция Путина запланирована на 17 декабря. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в видеорежиме.

Через приложение «Москва-Путину» можно задать вопрос как в текстовой форме, так и в формате видеоролика. Для этого надо пройти регистрацию, указав своё имя и номер телефона для обратной связи.

При попытке отправить свой вопрос должно появиться такое сообщение:

«В этом году сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести «Прямую линию», поэтому вы можете задать свой вопрос в рамках ежегодной пресс-конференции. Все поступающие от граждан обращения принимаются и обрабатываются волонтерами».

Владимир Путин выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: пресс-конференция Путина будет продолжительной и насыщенной