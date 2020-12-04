Париж, , 19:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен сделать страну «мировым лидером» в сфере цифровизации системы здравоохранения. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции после посещения больницы Некёр в Париже глава государства сказал, что «Франция имеет все для того, чтобы стать мировым лидером в том, что касается цифровой системы здравоохранения».

Новая организация «Paris Campus Santé», созданию которой была посвящена речь Макрона, будет заниматься развитием образования и исследований, в том числе клинических, что «позволит полностью использовать в здравоохранении цифровые технологии, искусственный интеллект и другие инновации, позволяющие обрабатывать массивы данных».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр ФранцииЖан Кастекспризвал всех жителей страны пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2, «чтобы защитить остальных».

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