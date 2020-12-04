Афины , , 18:52 — REGNUM У современной Греции никогда не было такого длительного периода постоянной напряженности с Турцией, заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас, выступая на видеоконференции в рамках ежегодного Средиземноморского диалога (MED) под эгидой Министерства иностранных дел Италии и специальной сессии ООН. Об этом сообщает 4 декабря AMNA.

Дендиас отметил, что Греция находится в кризисе с Турцией последние 18 месяцев, это самый длительный период постоянной напряженности между двумя странами с 70-х годов.

По мнению министра, Турция больше не заинтересована в том, чтобы стать членом ЕС, но «быстро возвращается к неоосманским тенденциям».