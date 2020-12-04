Афины , , 18:47 — REGNUM Греческая полиция, как ожидается, запретит публичные собрания по всей Греции 6 декабря, в 12-ю годовщину убийства подростка Александроса Григоропулоса полицейским, сообщили источники в министерстве защиты граждан агентству AMNA.

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Меры по запрету шествий и митингов будут обоснованы соображениями общественного здоровья, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и будут включать штрафы как для организаторов, так и для участников демонстраций и митингов. Источники сообщают, что более 4000 полицейских будут патрулировать Афины.

План полиции направлен на предотвращение митингов протеста в районе, где 6 декабря 2008 года Григоропулос был застрелен специальным полицейским охранником Эпаминондасом Корконеасом, а также в других местах Афин, где могут собираться люди.

Отмечается, что многие юристы, журналисты, учителя, художники и другие люди подписали текст, призывающий отдать дань уважения на месте убийства Григоропулоса в воскресенье, соблюдая при этом все меры защиты от коронавируса.