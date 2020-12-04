Подгорица, , 18:44 — REGNUM Парламент Черногории 4 декабря проголосовал и поддержал состав правительства 42 созыва, предложенного премьер-министром Здравко Кривокапичем.

В голосовании приняли участие 70 депутатов, 41 из них проголосовали за, 28 — против, один депутат воздержался,

Премьер-министр Кривокапич произнес торжественную клятву перед депутатами в парламенте.

Напомним, что в состав правительства не вошли представители бывшей правящей партии ДПС, а также представители партий меньшинств. Они отказались от участия из-за непреодолимых противоречий.

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