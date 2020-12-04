Афины , , 18:39 — REGNUM Своими действиями в регионе Турция угрожает миру, безопасности и стабильности, при этом пытаясь избежать принятия мер против нее, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в пятницу во время визита в Никосию. Об этом сообщает 4 декабря AMNA.

После окончания встречи со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом Дендиас заявил, что его визит проходит в очень ответственное время не только для Греции и Кипра, но и для Европы в целом. «Общим знаменателем является незаконное и провокационное поведение Турции», — отметил он.

Дендиас упомянул о своей встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, сказав, что он проинформировал Анастасиадиса об инициативах, предпринятых премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом, а также самим Дендиасом в преддверии Совета ЕС по иностранным делам и предстоящего Европейского совета, посвященного отношениям между ЕС и Турцией.

Он также отметил, что недавние жесты Турции в сторону предполагаемой деэскалации не были убедительными: «По этой причине мы совместно призвали все другие государства — члены ЕС взять на себя ответственность. Они должны принять такие решения, чтобы Турция была выведена на путь подлинной деэскалации и конструктивного диалога на единственной основе, которую мы можем принять, — на основе международного права и морского права».