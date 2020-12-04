Афины , , 18:34 — REGNUM Нет абсолютно никакой вероятности, что Греция или любая другая европейская страна потребует назад деньги, которые были даны бизнесу, как только пандемия закончится, подчеркнул греческий министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 4 декабря на греческом экономическом саммите GES2020, который проводит Греко-Американская Торговая палата. Об этом сообщает AMNA.

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Хотя неожиданная вспышка пандемии изменила расчеты правительства, Георгиадис подчеркнул, что она никоим образом «не изменила наших намерений или веры в цель». Он добавил, что «в месяцы пандемии, несмотря на великую рецессию, которую неизбежно вызывают ограничения, и большое падение туризма, наше стремление к реформам не ослабевает, и мы все так же нацелены на то, чтобы наша страна могла стать более дружелюбной к предпринимателям и инвестициям».

Георгиадис также выразил убеждение, что все действия правительства принесут свои результаты, отметив, что Греция уже поднялась на девять мест в мировом рейтинге конкурентоспособности, заняв одну из лучших позиций в истории страны.