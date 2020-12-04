Иерусалим, , 18:30 — REGNUM Израиль может начать получать дозы вакцины Pfizer в течение ближайших нескольких недель, заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Чези Леви во время видеоконференции с администраторами больниц страны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Ожидается, что в страну поступит около четырех миллионов доз, сказал Леви, что достаточно, чтобы вакцинировать два миллиона человек. Однако, несмотря на то, что вакцины могут попасть в Израиль еще до того, как они будут одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, никто не будет привит до их одобрения.

Это заявление прозвучало на фоне очередного дня обострения инфекции.

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