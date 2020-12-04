Москва, , 18:27 — REGNUM Отказаться от поселенческой активности на территории Палестины призвал израильскую сторону российский министр иностранных дел Сергей Лавров 4 декабря на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

«Важно, чтобы Израиль избегал односторонних действий, — сказал Лавров. — Имею в виду резко активизировавшуюся поселенческую активность и незаконную практику разрушения палестинских жилищ на Западном берегу реки Иордан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября по случаю Дня солидарности с палестинским народом на международном уровне были высказаны призывы к Израилю соблюдать резолюцию СБ ООН, касающуюся запрета поселений на Западном берегу.

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