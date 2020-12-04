Иерусалим, , 18:22 — REGNUM Израиль и компания Moderna подписали новый контракт об увеличении количества вакцины от коронавируса, с 2 миллионов доз до 6 миллионов доз в 2021 году, сообщает Jerusalem Post 4 декабря.

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6 миллионов доз будет достаточно для вакцинации 3 миллионов израильтян. Ранее на этой неделе Moderna подала заявку на экстренное разрешение в США и Европе на вакцину от COVID-19 на основании результатов позднего исследования, показавших, что ее вакцина эффективна на 94,1% без серьезных проблем с безопасностью. Компания также сообщила о 100% успешном предотвращении тяжелых случаев.

«Я рад сообщить, что сегодня мы подписали с Moderna Company контракт на поставку шести миллионов вакцин для вас, граждане Израиля, — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении. — Это в три раза больше числа вакцин в первоначальном контракте с Moderna. Это вселяет надежду. Мы видим свет в конце туннеля».

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