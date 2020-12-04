Женева, Швейцария, , 17:58 — REGNUM В нестабильности в Белоруссии заинтересованы Литва, Украина и Польша, заявил 4 декабря белорусский постпред при СПЧ ООН Юрий Амбразевич на заседании в Женеве.

ИА REGNUM)». Амбразевич «Не буду говорить здесь о таких банальностях, как геополитика. Есть намного более циничные примеры. Например, Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране (в Белоруссии — прим.)».

По словам белорусского представителя, Киев публично заманивает программистов из Белоруссии к себе, поскольку на Украине своих специалистов не хватает.

Подобным же образом поступает Варшава, пытаясь переманивать врачей. Всё это делается под видом заботы о белорусском народе, а на самом деле просто эти западные страны пытаются «решать свои проблемы за счёт соседей».

Он напомнил, что Польша поддерживает деятельность таких белорусских граждан, «которые являются администраторами телеграм-каналов экстремистского содержания». Это является грубым нарушением межгосударственных договорённостей.

Что касается санкций против Белоруссии, то эти действия Евросоюза являются прямым нарушением международного права, так как «санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями СБ ООН», добавил Амбразевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС может усилить санкционное давление на белорусского президента Александра Лукашенко из-за его «несговорчивости».

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