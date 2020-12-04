Женева, Швейцария, 4 декабря 2020, 17:58 — REGNUM В нестабильности в Белоруссии заинтересованы Литва, Украина и Польша, заявил 4 декабря белорусский постпред при СПЧ ООН Юрий Амбразевич на заседании в Женеве.
По словам белорусского представителя, Киев публично заманивает программистов из Белоруссии к себе, поскольку на Украине своих специалистов не хватает.
Подобным же образом поступает Варшава, пытаясь переманивать врачей. Всё это делается под видом заботы о белорусском народе, а на самом деле просто эти западные страны пытаются «решать свои проблемы за счёт соседей».
Он напомнил, что Польша поддерживает деятельность таких белорусских граждан, «которые являются администраторами телеграм-каналов экстремистского содержания». Это является грубым нарушением межгосударственных договорённостей.
Что касается санкций против Белоруссии, то эти действия Евросоюза являются прямым нарушением международного права, так как «санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями СБ ООН», добавил Амбразевич.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС может усилить санкционное давление на белорусского президента Александра Лукашенко из-за его «несговорчивости».
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