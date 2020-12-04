4 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 17:23 — REGNUM Автор гонконгской газеты South China Morning Post британский эксперт Джулиан Райалл комментирует решение российского командования разместить на южных Курилах российские ракеты ПВО С-300В4 и называет стенания и протесты Токио по этому поводу «неуместными и искусственными». Свое мнение он объясняет тем, что сейчас-де для Японии важнее «острый конфликт с Китаем вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао), чем споры с Россией». Напоминает он и о том, что Япония имеет разногласия и с Республикой Корея по поводу принадлежности островов Токто, Такэсима по-японски.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя же японский правительственный протест о том, что-де «развертывание новых вооружений способствует наращиванию российской военной мощи на северных территориях и противоречит позиции нашей страны, согласно которой острова являются нашей неотъемлемой территорией», Райалл отмечает, что «эскалация военной напряженности в самой северной точке Японского архипелага — это нежелательное осложнение для администрации премьер-министра Ёсихидэ Суги».

Заметим, что размещение на Курилах сугубо оборонительных средств ПВО никак не может вызвать «эскалацию военной напряженности в самой северной точке Японского архипелага». Такую эскалацию инициирует ближайший военный союзник Японии — США, навязывающие Токио размещение на японской территории своих способных нести ядерные заряды ракет средней дальности и других ракетных систем для запуска крылатых ракет «Томагавк».

Ракета «Томагавк» запускается с ракетного крейсера USS Cape St. George

Автор статьи приводит высказывания профессора международных отношений престижного университета «Васэда» Тосимицу Сигэмуры, который, как и многие другие японские специалисты, не верит, что «спустя более 75 лет после того, как капитуляция Японии ознаменовала окончание войны с Россией, Суга сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина вернуть северные территории под контроль Японии». «Бывший премьер-министр Абэ несколько раз встречался с Путиным, чтобы обсудить будущее островов, и ряд предложений по их возвращению был даже внесен российской стороной, но Абэ потерпел здесь полную неудачу», — считает он. Профессор продолжает: «Я не думаю, что японские дипломаты осознают, что сейчас невозможно вернуть эти острова под наш контроль. Шансы были, когда российским лидером являлся Борис Ельцин, но Япония слишком явно перестаралась в своих усилиях вернуть сразу все четыре острова, и Ельцин не хотел заходить так далеко. Россия была близка к тому, чтобы вернуть два острова, но сейчас эта возможность упущена, и Путин не желает серьезно рассматривать эту идею». Сигэмура предположил, что отчасти это связано со стремлением Путина заручиться большей поддержкой внутри страны, в то время как возвращение территорий, завоеванных в войне у японцев, было бы крайне непопулярно среди российской народа, считает автор статьи.

Владимир Путин и Синдзо Абэ Kremlin.ru

Диссонансом сказанному прозвучало приведенное в статье утверждение работающего в японском университете города Ниигата Ивана Целищева, который почему-то решил, что «Россия вполне ясно заявила, что готова обсуждать подписание мирного договора и будущее островов». Возможно, это навеяно попытками нового премьер-министра Суги именно так представить результаты своего телефонного разговора с российским президентом. Хотя, если верить министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, условием каких бы то ни было переговоров по данным вопросам является непременное признание японским правительством итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая территориальные. Но, как говорили автору этих строк видные действующие японские политики, имеющие опыт руководства внешнеполитическим ведомством своей страны, Япония на это никогда не пойдет…