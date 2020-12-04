Москва, , 17:23 — REGNUM Совет директоров АО «Роснано» проголосовал за назначение бывшего первого замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления «Роснано» вместо отправленного в отставку Анатолия Чубайса, сообщает 4 декабря пресс-служба компании.

Голосование было проведено в рамках директивы правительства России.

«Совет директоров АО «Роснано» в четверг, 3 декабря, согласно директиве правительства России, проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК «Роснано» сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря правительство РФ утвердило директиву с рекомендацией избрания Сергея Куликова главой «Роснано» сроком на пять лет. Предыдущие 12 лет эту должность занимал Анатолий Чубайс.

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