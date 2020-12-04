Ново-Огарево, Московская область, , 17:17 — REGNUM Выплаты семьям с детьми и кредиты под заработную плату стали теми мерами, которые позволили не дать развернуться полномасштабному кризису в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом 4 декабря заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Две меры сработали очень хорошо. Первое — это выплаты семьям с детьми. Это очень сильно поддержало людей, мы увидели сразу же, как появилась экономическая активность», — заявил Греф.

«И второе — это кредит 2% под выплату заработной платы при условии сохранения рабочих мест. Мы анализировали, такого решения мы не видели нигде в других странах. Но оно сработало очень хорошо», — продолжил он.

По его словам, если рабочие места будут сохранены, в марте предприятиям спишут все эти кредиты, включая проценты.

«Это огромные меры поддержки. В целом, мы увидели что с мая-месяца началась… июнь, июль, август — очень быстрое восстановление. В результате наша оценка падения ВВП составляет 3,8−4,5%, не больше», — указал он.