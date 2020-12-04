Минск, , 17:10 — REGNUM Провозглашённая литовскими властями «президентом Белоруссии» Светлана Тихановская 3 декабря заявила о готовности стать белорусским правителем на переходный период. Её советник Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Белоруссии, среди которых — «Инкорпорация Белоруссии в состав России».

Добровольский пробовал заниматься политической деятельностью в 90-е годы, однако без особого успеха. После финала президентской кампании 20 202 года он присоединился к команде национал-радикалов и русофобов, собранной вокруг уехавшей в Литву и находящейся под патронажем западных спецслужб Светланы Тихановской.

Добровольский уверен, что «ведущие страны мира фактически признают победительницей выборов Светлану Тихановскую», и в её победе на президентских выборах 2020 года якобы «не сомневается большинство граждан Белоруссии».

«Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни удерживающих власть, ни протестующих. Общий интерес выйти из политического кризиса мог бы способствовать началу переговоров о проведении новых выборов, но пока этого не происходит. Светлана Тихановская с самого начала предложила переговоры и инициировала для этого создание Координационного совета. Александр Лукашенко на переговоры с Координационным советом идти не хочет и преследует его членов. Как альтернативу переговорам Лукашенко предлагает проведение конституционной реформы в неопределенные сроки, проект изменения Конституции также не предъявлен обществу. Протестующие воспринимают это как обман и попытку тянуть время. В стране идут массовые репрессии против протестующих», — сказано в преамбуле к описанию шести сценариев дальнейшего развития событий.

Первый сценарий по версии Добровольского выглядит так: «Новые выборы в результате переговоров». Он предусматривает два варианта.

1.1:Лукашенко принимает решение о готовности к переговорам и назначает переговорную группу. «Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом», — уточнил Добровольский.

1.2: некая «группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры» и формирует переговорную группу. «Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом», — уточнил советник находящейся в Вильнюсе оппозиционерки.

Предметом переговоров должно стать проведение новых выборов и порядок действий в переходный период. Также возможно обсуждение порядка действий до вступления в полномочия вновь избранных органов власти.

Среди тем переговоров заявлена такая: «По какому законодательству проводятся выборы?».

Второй сценарий: «Новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной». Здесь уже возможно три варианта: Лукашенко покидает Белоруссию, подает в отставку с возможностью варианта 1.1. и, в третьем варианте — Лукашенко арестовывают.

При этом Добровольский видит возможность созвать «Круглый стол для принятия согласованных решений о порядке проведения выборов» с участием «правительства с одной стороны и Светланы Тихановской и Координационного совета с другой стороны». Добровольский предполагает и такое развитие событий, при котором «Светлана Тихановская вступает в должность исполняющей обязанности президента и организует выборы».

Третий сценарий: «Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения». При нём оппозиция переходит в подполье и «формируется движение сопротивления», а Лукашенко непродолжительное время правит при отсутствии его легитимности и дефиците ресурсов.

«Повысить устойчивость, хоть и не на долгий период, может массированная внешняя финансовая подпитка режима, которая может поступить только из России. Сама такая поддержка будет для России серьезной проблемой. Будут ужесточены санкции против руководства Белоруссии и России», — считает белорусский прогнозист.

Четвёртый сценарий: «Попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут».

При этом, считает Добровольский, кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться, а протестные выступления продолжатся в новых формах. Он отметил: «Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю».

Пятый сценарий: «Введение в Белоруссию российских военных и полицейских формирований». Он предполагает два варианта.

»Вариант 5.1.Инкорпорация Белоруссии в состав России. В этом случае у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России, — считает советник Тихановской. — Вариант 5.2. Инкорпорации не будет. При этом последствия будут близкими к варианту 5.1».

При таком развитии событий, уверен Тихановский, Россия введёт войска и полицейские силы под предлогом обязательств в рамках ОДКБ и\или просьбу руководства Белоруссии.

«Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти, — уверен советник Тихановской. — Происходит раскол в силовых структурах. Формируется Движение Сопротивления. Начинаются массовые протесты, появляются очаги вооруженных столкновений. Вводятся жесткие санкции против руководства Белоруссии и России. Грозит отключение от SWIFT. В России начинаются волнения. У России достаточно ресурсов на поддержание ситуации в течение нескольких лет. Однако ситуация становится нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария в сценарий 1 или 2. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены».

Шестой сценарий: «Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти». Добровольский видит два варианта его реализации: при номенклатурном перевороте"группа высокопоставленных чиновников отстраняет Лукашенко от власти или, при военном перевороте «подразделения силовых структур берут под контроль ситуацию, нейтрализуют репрессивные подразделения и отстраняют Лукашенко от власти».

По мнению Добровольского лишь первые два сценария «устойчивы и могут иметь стабильные последствия». При прочих сценариях «власть останется нелегитимной и не будет иметь поддержки общества» и «для поддержания минимальной стабильности потребуется слишком много ресурсов, которых у нынешней власти не хватит надолго».

«Если вмешается Россия, ресурсов будет больше, но и они не бесконечны. К тому же в такой ситуации неизбежна дестабилизация ситуации в самой России», — поведал Добровольский.

Он также предрёк «неизбежный экономический кризис из-за внутренних (сопротивление населения) и внешних причин (санкции, международная изоляция)».