Баку, 4 декабря 2020, 17:06 — REGNUM Нота протеста была вручена послу Франции в Азербайджане Закари Гроссу из-за решений французских парламентариев и сенаторов по Нагорному Карабаху, сообщили 4 декабря в пресс-службе французского МИД.
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«На встрече послу вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятой Национальным собранием Франции резолюцией «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее нижняя палата парламента Франции одобрила резолюцию верхней палаты, призывающей французские власти признать независимость Нагорного Карабаха.
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