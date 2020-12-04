Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект о новых требованиях к управляющим компаниям многоквартирных домов внесла в Госдуму Самарская губернская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Предлагается закрепить в статье 193 Жилищного кодекса РФ лицензионное требование к размеру уставного капитала лицензиата, соискателя лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в размере не менее 5 млн рублей.

Авторы обратили внимание на то, что действующие лицензионные требования к управляющим компаниям не содержат требований, подтверждающих их финансовую устойчивость и платежеспособность.

Кроме того, предлагается определить в статье 193 ЖК РФ лицензионное требование о наличии у должностного лица лицензиата, соискателя лицензии документа, подтверждающего получение им дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности.

Также, по мнению парламентариев, УК должны иметь в своем штате квалифицированных специалистов. Поправками предлагается закрепить еще одно требование: наличие работников, имеющих профессиональное образование и квалификацию, необходимые для осуществления деятельности по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов, квалификационных аттестатов не менее чем у 50% штатной численности инженерно-руководящего состава, а также наличие работника, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, квалификация которого подтверждена в установленном порядке.