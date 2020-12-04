Брюссель, , 16:37 — REGNUM Механизм санкций за нарушения прав человека Европейский союз утвердит 7 декабря, сообщил 4 декабря источник в ЕС.

Утверждение этого механизма состоится на виртуальном заседании главы МИД ЕС. Механизм касается нарушений прав человека в третьих странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Европейской комиссии анонсировали утверждение санкционного механизма, который станет аналогом «акта Магнитского» (США).

Напомним, в США уже восемь лет действует так называемый антироссийский закон Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении тех, кто, по мнению американского правосудия, ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Речь идёт о «нарушениях» именно в России.

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