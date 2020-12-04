Берлин, , 16:26 — REGNUM Новые санкции будут введены Европейским союзом против белорусского президента Александра Лукашенко в случае его отказа договариваться с оппозицией, сообщил 4 декабря журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ германский дипломат заявил, что Запад предлагает свои варианты Минску по «выходу из кризиса». Но, как кажется Берлину, Минск должным образом не реагирует на них.

В связи с этим Евросоюз намерен «усиливать санкционное давление на Лукашенко», если Белоруссия будет «отказываться от предложений по диалогу» с оппозицией.

Напомним, Маас после выборов президента Белоруссии занял жёсткую позицию в отношении Минска и уже сделал ряд резких заявлений. Именно он предложил ввести санкции против Лукашенко.

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