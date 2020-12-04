Тирана, 4 декабря 2020, 16:15 — REGNUM В 2023 году председательствовать в ОБСЕ будет Северная Македония, сообщило 4 декабря председательство Албании в ОБСЕ в Twitter.
Решение о назначении Северной Македонии было принято сегодня, 4 декабря, на заседаниия Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Напомним, сейчас Албания является страной-председателем ОБСЕ, кресло председателя занимает албанский политик Эди Рама — председатель Совета министров Албании.
Членами ОБСЕ являются 57 государств, в том числе Россия.
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